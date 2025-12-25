living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر حكومي سوري ينفي وجود اتفاق وشيك بين دمشق و"قسد"

25
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
روسيا اليوم: نفى مصدر حكومي سوري لصحيفة "الوطن" صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية في الخارج بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد المصدر أن الحكومة السورية تلقت ردا على مقترح وصفه بالبناء كانت وزارة الدفاع قد قدمته مؤخرا إلى "قسد"، مشيرا إلى أن هذا الرد لا يزال قيد الدراسة من الجهات المعنية.

وأوضح أن الاتصالات مع "قسد" متوقفة في الوقت الراهن، مع احتمال عقد لقاءات مرتقبة خلال الفترة المقبلة في حال توافرت الظروف المناسبة.

وشدد المصدر على عدم صحة الأرقام والمعلومات التي يجري تداولها حول ما يسمى بعملية الدمج، مؤكدا أن معظم ما ينشر في هذا السياق أقرب إلى التمنيات والرغبات منه إلى الوقائع الفعلية المرتبطة بمسار التفاوض القائم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout