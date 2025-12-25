A + A -

نفى مصدر حكومي سوري لصحيفة "الوطن" صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية في الخارج بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأكد المصدر أن الحكومة السورية تلقت ردا على مقترح وصفه بالبناء كانت وزارة الدفاع قد قدمته مؤخرا إلى "قسد"، مشيرا إلى أن هذا الرد لا يزال قيد الدراسة من الجهات المعنية.وأوضح أن الاتصالات مع "قسد" متوقفة في الوقت الراهن، مع احتمال عقد لقاءات مرتقبة خلال الفترة المقبلة في حال توافرت الظروف المناسبة.وشدد المصدر على عدم صحة الأرقام والمعلومات التي يجري تداولها حول ما يسمى بعملية الدمج، مؤكدا أن معظم ما ينشر في هذا السياق أقرب إلى التمنيات والرغبات منه إلى الوقائع الفعلية المرتبطة بمسار التفاوض القائم.