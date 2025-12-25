أمن الدولة تحدّد مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتخلّفين عن الحضور

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن (ذكور فقط)، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الإختبار الطبي للمرشحين الذين تخلفوا عن حضور الاختبار المذكور بالتواريخ المحددة لهم سابقاً (ذكور فقط)، في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة ادناه.تُذكّر المديرية العامة المرشّحين بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.وتشير المديرية إلى أن هذا الموعد يعتبر نهائياً للذين يرغبون في متابعة مباراة التطوع".