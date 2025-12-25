living cost indicators
روسيا اليوم: صحفي تركي: مباحثات دمشق ناقشت الخيار العسكري ضد "قسد"

25
DECEMBER
2025
  {{article.caption}}
  {{article.caption}}
روسيا اليوم: ذكر الصحفي التركي البارز عبد القدير سيلفي أنه في ظل مقاومة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للاندماج الذي كان مرتقبا بنهاية العام مع الجيش السوري، أصبح الخيار العسكري مطروحا بقوة.

ووصف سيلفي قوات "قسد" بأنها أصبحت "دمية بيد إسرائيل" وقال: "قوات سوريا الديمقراطية تقاوم لعدم الاندماج في الدولة السورية وهنا يتبقى الخيار العسكري، وهذا أيضا يعنى شن عملية عسكرية. الخيار العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية كان مطروحا خلال المباحثات في دمشق".

وأضاف سيلفي أن خيارات مختلفة طُرحت لقضية "قسد" خلال زيارة الوفد التركي إلى دمشق مؤخرا وأنه تبين أن قوات سوريا الديمقراطية لم تحرز تقدما ملحوظا في الاندماج بالجيش السوري بسبب توجيهات إسرائيلية قائلا: "تم التوصل إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتخذ خطوات تدفع باتفاق 10 مارس إلى الأمام".

وأشار سيلفي إلى وجود خيارين أمام قوات سوريا الديمقراطية، قائلا: "إما أن يصبحوا جزءا من الدولة السورية، أو أن يعملوا على أن يصبحوا كيانا يخضع للسيطرة الإسرائيلية، لكن لا الدولة السورية ولا تركيا ستسمحان بهذا".
روسيا اليوم
