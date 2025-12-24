living cost indicators
قبلان: لبنان يمرّ بـ"مخاض وطني حاد"

24
DECEMBER
2025
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لبنان يمرّ بـ"مخاض وطني حاد".  

وقال في بيان: "ان لبنان يعاني من أزمة وطنية وشلل عنيف يطال الوظائف الإنقاذية والسيادية والبرامج الإغاثية والإجتماعية التي تضرب المفهوم الوطني للبنان".

ولفت الى ان "العين على القدرة الحكومية والبرامج الوطنية بلا تمييز سياسي"، ورأى أنها "معدومة بشدة".

وقال: "لا شيء أخطر على لبنان من لعبة الإنتقام السياسي لأنّ فكرة تفكيك الدولة مشروع قديم جديد، وحماية البلد وتأمين شروط إنعاشه أمر يمرّ بوظيفة حكومية نديّة بوجه الخارج وهذا المفقود الأكبر بهذا البلد".

وأضاف: "دولة "حبر على ورق" لا تنفع، وحماية النظام الوطني من حيتان المال ومشاريع ابتلاع ودائع الناس ضرورة ماسة لحماية لبنان وتأمين قدرته على تنفيذ أدوار الدولة الضامنة"،  معربا عن خشيته من "الطائفية المالية وكارتيل ما وراء الحدود، وسياسة السلطات المغلقة".

وقال: "مشاريع التجزئة الوطنية لا تقيم حكومة ولا تنفع لإنقاذ وطن، وما نريده إدارة وطنية لا إدارة الفشل وتلزيم الكوارث وتنفيذ مشاريع الإستسلام، ودفن القوانين السيادية أكثر كارثة وطنية تطال لبنان".
