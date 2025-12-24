A + A -

أكدت اوساط سياسية مطلعة "للديار"، ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أعرب عن عدم تفهمه بل" استيائه" إزاء موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي فاتحه اكثر من مرة حول ضرورة الضغط لتصويب ما اعتبره انحرافا من قبل الرئاسة الاولى عن تنفيذ خطاب القسم..وعلم في هذا السياق ان الجميل، لم يقتنع بسردية " الحكيم" ونصحه بضرورة التنبه الى خطورة الدخول في صراع مع الرئيس عون الذي يحتاج الى الدعم في هذه الظروف الحرجة،خصوصا من الاحزاب المسيحية المعنية بحماية موقع الرئاسة. لكن إصرار جعجع على موقفه، اثار حفيظة رئيس حزب الكتائب الذي اعتبر نفسه غير معني بهذه الحملة.