يسرق ما في السيّارات... وتحذير!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بعمليّات سرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق في محافظتَي بيروت وجبل لبنان.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت من معرفة هويّته، وهو المدعو:

– ع. ن. (مواليد عام 1968، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، وسرقة من داخل سيّارات-

بتاريخ 3-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة تعمير – حارة صيدا، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا وكميّة من المسروقات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ أكثر من ٢٠ عمليّة سرقة من داخل سيّارات في مناطق العدلية، الأشرفية، جادة الرئيس إميل لحود، طريق المطار، وسط بيروت.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop…)، وذلك لتفادي سرقتها.