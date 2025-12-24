living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمطار الغزيرة تعود في هذا التاريخ... فكيف سيكون طقس الميلاد؟

24
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستقر الطقس تدريجياً في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، ويستمر مستقرًا حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحوّل تدريجيًا الى طقس شتوي ممطر مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة، وثلوج مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- غائم جزئياً، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة 

- ضباب على المرتفعات

- وأمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة فوق الـ٢٠٠٠ متر خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد

الخميس:  

- قليل الغيوم

- ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل 

- انخفاض بنسبة الرطوبة

- رياح ناشطة شمال البلاد.

الجمعة:

- غائم جزئياً ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم اعتبارا من الظهر

- انخفاض بدرجات الحرارة 

- ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات

- امطار متفرقة تشتد غزارتها بدءًا من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق

- رياح ناشطة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout