الأمطار الغزيرة تعود في هذا التاريخ... فكيف سيكون طقس الميلاد؟

الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم:
- غائم جزئياً، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة
- ضباب على المرتفعات
- وأمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة فوق الـ٢٠٠٠ متر خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد
الخميس:
- قليل الغيوم
- ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل
- انخفاض بنسبة الرطوبة
- رياح ناشطة شمال البلاد.
الجمعة:
- غائم جزئياً ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم اعتبارا من الظهر
- انخفاض بدرجات الحرارة
- ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات
- امطار متفرقة تشتد غزارتها بدءًا من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق
- رياح ناشطة