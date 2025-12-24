الأمطار الغزيرة تعود في هذا التاريخ... فكيف سيكون طقس الميلاد؟

A + A -

اليوم:- غائم جزئياً، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة- ضباب على المرتفعات- وأمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة فوق الـ٢٠٠٠ متر خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعدالخميس:- قليل الغيوم- ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل- انخفاض بنسبة الرطوبة- رياح ناشطة شمال البلاد.الجمعة:- غائم جزئياً ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم اعتبارا من الظهر- انخفاض بدرجات الحرارة- ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات- امطار متفرقة تشتد غزارتها بدءًا من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق- رياح ناشطة