عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025

24
DECEMBER
2025
 النهار: رحلة شاقة لإقرار قانون الفجوة داخل الحكومة اتّجاه لإعلان الميكانيزم إنجاز جنوب الليطاني؟






 الأخبار: قانون الفجوة المالية: 18 مليون دولار كلفة أول 100 ألف دولار
 من يحرج الجيش بـ "فخ" شمال الليطاني؟
 الأمير "أبو عمر" تفاهة السياسة اللبنانية 





 الديار: محاولة اسرائيلية لضرب وحدة الجيش... وهيكل يردّ
الأمن يتقدم السياسة... الفجوة المالية الى الجمعة
دمشق تشترط: <الموقوفون> قبل أي ملف آخر






 الجمهورية: الجيش في صدد إنهاء المرحلة الأولى
 هيكل: عناصرنا مخلصون ومتفانون إيمانًا برسالتهم





 اللواء: اعتراض «قواتي» على قانون الانتظام والودائع.. وتوصية مفاجئة لسعيد
الدفاع تسفّه المزاعم الاسرائيلية.. ونتنياهو يحمل ملف الحرب على لبنان الى البيت الابيض







 البناء: ارتباك إسرائيلي حول موعد نتنياهو مع ترامب… وكاتس للاستيطان في غزة وضده | تحرك تركي إقليمي نشط حول نفط شرق المتوسط وتداعيات لبنانية سورية… ليبية | تساؤلات حول مدى التقيّد باتفاق وقف النار في اجتماعات كرم أورتاغوس درازنين







 المدن: دمشق قلقة ومستاءة: ضباط الأسد في لبنان وروسيا يدبّرون مؤامرة






 نداء الوطن: السير باقتراح يرفضه 3 أطراف من أصل 4... ضرب جنون
"قانون الفجوة"... حتى الـ 100 ألف دولار غير مضمونة






 l'orient le jour:  La répartition des pertes rapproche Aoun et Salam, après la prise de position des FL





  عناوين بعض الصحف العربية


  الأنباء الكويتية: هيكل: تضليل إسرائيلي مستمريستهدف الجيش اللبناني.. ومصدر: فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%
ترحيل تحديات «السنة الرئاسية» الأولى إلى 2026 وسط دعم معنوي خارجي للبنان





 الشرق الأوسط السعودية: «ممنوع استقبال الرجال»... الإيجارات في غزة مكبلةٌ بشروط معقدة وأسعار مرتفعة
أصحاب الوحدات السكنية يتحرّون عن المستأجر ويشاركونه حصته في المياه
