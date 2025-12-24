عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: رحلة شاقة لإقرار قانون الفجوة داخل الحكومة اتّجاه لإعلان الميكانيزم إنجاز جنوب الليطاني؟الأخبار: قانون الفجوة المالية: 18 مليون دولار كلفة أول 100 ألف دولارمن يحرج الجيش بـ "فخ" شمال الليطاني؟الأمير "أبو عمر" تفاهة السياسة اللبنانيةالديار: محاولة اسرائيلية لضرب وحدة الجيش... وهيكل يردّالأمن يتقدم السياسة... الفجوة المالية الى الجمعةدمشق تشترط: <الموقوفون> قبل أي ملف آخرالجمهورية: الجيش في صدد إنهاء المرحلة الأولىهيكل: عناصرنا مخلصون ومتفانون إيمانًا برسالتهماللواء: اعتراض «قواتي» على قانون الانتظام والودائع.. وتوصية مفاجئة لسعيدالدفاع تسفّه المزاعم الاسرائيلية.. ونتنياهو يحمل ملف الحرب على لبنان الى البيت الابيضالبناء: ارتباك إسرائيلي حول موعد نتنياهو مع ترامب… وكاتس للاستيطان في غزة وضده | تحرك تركي إقليمي نشط حول نفط شرق المتوسط وتداعيات لبنانية سورية… ليبية | تساؤلات حول مدى التقيّد باتفاق وقف النار في اجتماعات كرم أورتاغوس درازنينالمدن: دمشق قلقة ومستاءة: ضباط الأسد في لبنان وروسيا يدبّرون مؤامرةنداء الوطن: السير باقتراح يرفضه 3 أطراف من أصل 4... ضرب جنون"قانون الفجوة"... حتى الـ 100 ألف دولار غير مضمونةl'orient le jour: La répartition des pertes rapproche Aoun et Salam, après la prise de position des FLعناوين بعض الصحف العربيةالأنباء الكويتية: هيكل: تضليل إسرائيلي مستمريستهدف الجيش اللبناني.. ومصدر: فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%ترحيل تحديات «السنة الرئاسية» الأولى إلى 2026 وسط دعم معنوي خارجي للبنانالشرق الأوسط السعودية: «ممنوع استقبال الرجال»... الإيجارات في غزة مكبلةٌ بشروط معقدة وأسعار مرتفعةأصحاب الوحدات السكنية يتحرّون عن المستأجر ويشاركونه حصته في المياه