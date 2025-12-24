الأنباء الكويتية: فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%

A + A -

الأنباء الكويتية: قال مصدر وزاري رفيع لـ «الأنباء»: «لا يعول كثيرا على ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من منبر قصر بعبدا حول حتمية تأجيل الانتخابات (إلى أغسطس بحسب بو صعب). ذلك انه وبحسب المصدر الوزاري، لا يمكن تفسير هذا الكلام كموقف لرئاسة الجمهورية.

وعاد المصدر إلى القول: «فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%، تماما مثل فرص عدم اتمامها وتأجيلها أشهرا أو سنتين على الأقل».



وكشف المصدر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري نقل وجهة نظر الأميركيين بالتشديد على إجراء الانتخابات. ورد رئيس المجلس بوجود قانون نافذ صالح لدورة 2026. والسؤال المطروح اليوم على مروجي التأجيل: هل حصل تبدل في الموقف الأميركي؟



