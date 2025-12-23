بالفيديو - في بيروت: "نصب محكم عبر فيسبوك ينتهي بسرقة .." !

A + A -

نشرت " صفحة وينيه الدولة " الخبر التالي :" أقدم شخص مجهول على سرقة دراجة نارية بعد استدراج صاحبها عبر إعلان بيع منشور على موقع فيسبوك، في حادثة احتيال وقعت بين منطقتي الكولا والسفارة الكويتية في بيروت. وفي التفاصيل، كان صاحب الدراجة قد عرضها للبيع عبر فيسبوك، ليتلقى اتصالاً من شخص ادّعى أنه من آل “أبو مجاهد” وأبدى رغبته الجدية بالشراء.وبعد الاتفاق، جرى تحديد موعد للقاء في منطقة الكولا، حيث طلب المشتري معاينة الدراجة من خلال قيادتها بنفسه، فجلس البائع على المقعد الخلفي وانطلقا معاً. وخلال الطريق، توجها نحو محيط السفارة الكويتية، وعند وصولهما إلى منطقة الجندولين، طلب المشتري من البائع الترجّل بحجة الاستماع إلى صوت المحرك. وما إن نزل البائع عن المقعد الخلفي، حتى لاذ المشتبه به بالفرار بالدراجة النارية إلى جهة مجهولة، تاركاً الضحية في المكان.صفحة وينية الدولة، وفي إطار سعيها الدائم لمساعدة المتضررين وكشف هوية المتورطين في عمليات النصب والسرقة، تعرض على متابعيها ملامح مشتبه به جرى تحديثها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد شراكتها مع شركة infinitylabs المتخصصة في هذا المجال. وتدعو صفحة وينية الدولة كل من يتعرّف على الشخص الظاهر في الصور أو يملك أي معلومة قد تساعد في تحديد هويته أو مكانه، إلى التواصل عبر الرقم 76574438 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."