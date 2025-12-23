مكتب وزير الدفاع: كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش!

A + A -

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، البيان الآتي:

"تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة، ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أن لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية.

إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاء واحدا وحيدا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.