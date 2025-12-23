living cost indicators
حادثة خطيرة في لبنان: العثور على قياديّ في النظام السوري السابق مقتولًا… ماذا في التفاصيل؟

كشف الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على إكس أنّ "الشاب السوري الذي عُثر عليه مقتولاً ضمن نطاق قضاء جبيل يُدعى غسان نعسان السخني، من مدينة حماة، وهو مقيم في طبرجا – شارع المختار. وبحسب المعطيات الخاصة، فقد أقدم مجهولون على اختطافه ونقله على متن سيارة مدنية بيضاء تحمل لوحة تسجيل لبنانية رقمها 507***G."

‏وأضاف: "ووفق المعلومات، كان السخني مقاتلاً سابقاً في ما عُرف بـ«قوات الطراميح»، التي كانت تعمل تحت إمرة اللواء السوري السابق سهيل الحسن."

‏وأكمل قائلًا إنّ "يأتي هذا الاغتيال في أعقاب فترة من التحريض ضد سوريين من أنصار النظام السابق يقيمون في لبنان، ترافقت مع زيارات أمنية. ويُعدّ هذا الاغتيال اعتداءً على السيادة اللبنانية. لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات." 

وبدوره كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب عبر حسابه على إكس أنّ "إغتيال غسان الطرماح في أدما ليلاً مؤشر خطير . هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها."
