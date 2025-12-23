living cost indicators
ريكاردو كرم: هذه هي فضيحة لبنان الحقيقية...

كتب الإعلامي ريكاردو كرم على حسابه على منصة إكس:

فضيحة لبنان الحقيقية ليست شخصاً يُدعى “أبو عمر”. الفضيحة الحقيقية هي مجتمع اعتاد أن يركض خلف أي شخص يوحي بالقوة أو النفوذ، دون مساءلة، ودون تفكير.

في هذا البلد، نخلط كثيراً بين القرب من السلطة والسلطة نفسها، بين الصوت العالي والتأثير الحقيقي، وبين الترهيب والقيادة. كثيرون لا يتبعون أشخاصاً لأنّهم نزيهون أو أصحاب مشروع أو رؤية، بل لأنّهم يبدون “محميّين”، أو يلمّحون إلى علاقات، أو يتقنون لغة التهديد أكثر من لغة المسؤولية.

وهكذا يُبنى الانهيار الأخلاقي. لا عبر فضيحة واحدة، بل عبر تطبيع الفراغ القيمي.

حوّلنا السياسة إلى مسرح مظاهر. من يبدو مرتبطاً نفترض أنّه مؤثّر. من يرفع صوته نظنه قوياً. من يخيف نعتبره صاحب وزن. وهكذا تستمر المنظومة.

لأنّ المشكلة ليست فقط في الفاسدين، بل في من يتخلّى عن حكمه الشخصي ويسلّم عقله لغيره.

لبنان لا يعاني من نقص في الوعي، بل من هروب جماعي من طرح الأسئلة الصعبة:

من أنت فعلًا؟

ماذا أنجزت؟

لمن تعمل؟

وأين تقف عندما تُطفأ الكاميرات؟

وطالما نخلط بين الضجيج والقيادة، وبين الخوف والنفوذ، فلن تكون هذه الفضيحة الأخيرة. لأنّ أخطر ما في هذا البلد ليس الفساد … بل اعتياد الناس عليه، والدفاع عنه، والتعايش معه كأنه قدر.

لأنّ هنالك عقول تختار الوهم بدل المحاسبة”.

