طقس ليلة الميلاد.. إليكم التفاصيل!

23
DECEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة غزيرة شمالا في الفترة الصباحية مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، على ان  يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى هطول امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1900 متر، يتحول بدءا من  مساء يوم الجمعة الى طقس شتوي مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود يحمل معه أمطارا غزيرة ورياحا ناشطة وثلوج مع تدن ملحوظ بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين 13 و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا في المناطق الشمالية مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الأربعاء:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة غزيرة في الفترة الصباحية شمالا مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا.

الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الجمعة:
غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس تدريجا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 50 كلم/س .
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22  درجة.
-الضغط الجوي: 764  ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,39
-ساعة غروب الشمس: 16,34

