عن غارة صيدا.. الجيش الإسرائيلي يزعم!

A+
A-
زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي "ان الجيش قضى على ثلاثة عناصر من "حزب الله" كانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان امس.
وأدعى ادرعي في منشور على منصة "أكس": "الغارة أسفرت عن القضاء على عنصر في "حزب الله" كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني". كما أسفرت الغارة عن القضاء على شخص آخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بـ"حزب الله".
#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان: القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيدا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2025
🔸هاجم جيش الدفاع أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله… pic.twitter.com/Eke2FsfrmL