بالصور- مسرحية للأطفال من تنظيم هيئة بيروت الأولى في "التيار"

كما جرت العادة في كل عام، احتفلت هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحرّ بالأعياد المجيدة مع أبناء بيروت حيث نظّمت هذا العام مسرحية تحت عنوان "بكّير عالعيدّ!" في عرض حصري لأطفال بيروت الأولى يوم الإثنين 22 كانون الأول في مدرسة القلبين الأقدسين-سيوفي، وذلك برعاية وحضور النائب نقولا الصحناوي وحضور نائب رئيس التيار للشؤون الخارجية د.ناجي حايك ومنسق هيئة قضاء بيروت الأولى المحامي الياس عباس.وقد تميّز هذا النشاط بحضور حاشد حيث عاش الأطفال وأهاليهم أجواء الفرح والبهجة، وفي الختام وزّع بابا نويل الحلوى على الأطفال الحاضرين تلاه حفل كوكتيل.