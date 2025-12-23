طرابلسي للمركزية: لم يعد من مبرر لبقاء النازحين وما حصل في شوارع بيروت وقاحة!

A + A -

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي لـ "المركزية" ان ما جرى من قبل ما يسمى بالنازحين السوريين في شوارع بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق اللبنانية شكل أولا :وقاحة من قبل الضيف حيال المضيف الذي اكرم استقبالهم ووفر الأمان لهمواضاف طرابلسي: ثانيا : اعتداء صارخا على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، واكد ثالثا للعيان ان الجماعة لم يعودوا نازحين انما تحولوا الى معتدين على امن واستقرار البلد .اضافة وبعد سقوط النظام في سوريا وقيام اخر جديد سقطت لديهم كل دوافع وذرائع اللجوء والنزوح والأسباب التي حملتهم للقدوم الى لبنان .ولفت طرابلسي الى أنه بالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقائهم خصوصا ان اللبنانيين الذين عايشوا الحرب الاهلية لم يغب عنهم العامل الفلسطيني كمتسبب رئيسي في اندلاع حرب الـ 75 التي لا تزال تجرجر ذيولها لغاية اليوم ، علما ان الخوف يتعاظم لبنانياً من استغلال النازحين خارجياً لهز الاستقرار في البلاد. لذا لا مناص من اتخاذ الإجراءات الحكومية والإدارية اللازمة لاعادتهم الى بلدهم قبل وقوع المحظور اسوة بما أقدمت عليه تركيا والأردن ومصر التي اعادت حتى رجال الاعمال وكبار المستثمرين من النازحين السوريين.