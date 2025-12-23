سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟

A + A -

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بالأحوال الجوية انه من المتوقع أن يبدأ طقس غير مستقر في السيطرة على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء مع أمطار متقطعة تتركز على الشريط الساحلي والمناطق المجاورة، في حين قد تبقى مناطق أخرى دون أي هطولات تُذكر.

تتراجع الأمطار يوم الأربعاء وتستقر الأجواء حتى عطلة نهاية الأسبوع، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها: "الأمطار الغزيرة والثلوج"، ومن المرجّح أن تستمر هذه الفعاليات حتى القسم الأول من كانون الثاني، مع تأثرنا بأكثر من منخفض جوي، قد تصل فيه الثلوج إلى الجبال المتوسطة وربما دون ذلك.

ولفتت الصفحة إلى ان الخرائط الجوية تُظهر تغيّرات واضحة بين كل تحديث وآخر، ويُعزى ذلك إلى صعوبة استشعار النماذج العددية لوضعية النزول القطبي، نتيجة تأثر القارة الأوروبية بمرتفع ضخم، ما يُعيق دقة المحاكاة في التوقعات.