عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025

النهار: الحكومة تنهي التراكم وتطرح قانون الفجوة... لبنان وإيطاليا يبحثان إبقاء قوة بعد اليونيفيل











الأخبار: قانون الفجوة المالية: الانقسام يشمل المودعين وليس السياسيين فقط

توزيع الخسائر يكشف خلاف "الحاكم"وفريق سلام

إسرائيل- إيران... بوادر جولة ثانية











الديار: ضغوط دولية لإقرار قانون الفجوة المالية

السلاح شمال الليطاني قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026

حزب الله يحسمها: لا مكان في قاموسنا للاستسلام









اللواء: قانون الانتظام المالي والودائع يشقُّ طريقه إلى الإقرار اليوم في السراي

ليونة في إدخال الملاحظات المفيدة.. وعون يرفض تصرُّف وزير بتعطيل المراسيم









البناء: ترامب يبرّر الارتباك في الحرب على فنزويلا بالحاجة للمزيد من السفن الحربية | نظام الشرع يجس نبض قسد بدعم تركي لحسم نهاية العام… وتدخل أميركي مانع | عون يستبدل كلام سلام عن المرحلة الثانية بالتأكيد على أهداف المرحلة الأولى









الجمهورية: المنطقة تقترب من لقاء ترامب- نتنياهو

إيطاليا تطلب رسميًا ‘بقاء قواتها بعد إنسحاب "اليونيفيل"











المدن: إسرائيل جنوباً وتركيا شمالاً:لبنان وسوريا ميدان نزال ومقايضة











نداء الوطن: جلسة "الفجوة" تُعمّق الاعتراضات: مشروع مستورد بلا نكهة لبنانية

l'orient le jour: Loi du « trou financier » : le Conseil des ministres entre prudemment dans un champ de mines









عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

عون: هدفنا وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى









الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة