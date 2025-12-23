عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025

النهار: الحكومة تنهي التراكم وتطرح قانون الفجوة... لبنان وإيطاليا يبحثان إبقاء قوة بعد اليونيفيل
الأخبار: قانون الفجوة المالية: الانقسام يشمل المودعين وليس السياسيين فقط
توزيع الخسائر يكشف خلاف "الحاكم"وفريق سلام
إسرائيل- إيران... بوادر جولة ثانية
الديار: ضغوط دولية لإقرار قانون الفجوة المالية
السلاح شمال الليطاني قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026
حزب الله يحسمها: لا مكان في قاموسنا للاستسلام
اللواء: قانون الانتظام المالي والودائع يشقُّ طريقه إلى الإقرار اليوم في السراي
ليونة في إدخال الملاحظات المفيدة.. وعون يرفض تصرُّف وزير بتعطيل المراسيم
البناء: ترامب يبرّر الارتباك في الحرب على فنزويلا بالحاجة للمزيد من السفن الحربية | نظام الشرع يجس نبض قسد بدعم تركي لحسم نهاية العام… وتدخل أميركي مانع | عون يستبدل كلام سلام عن المرحلة الثانية بالتأكيد على أهداف المرحلة الأولى
الجمهورية: المنطقة تقترب من لقاء ترامب- نتنياهو
إيطاليا تطلب رسميًا ‘بقاء قواتها بعد إنسحاب "اليونيفيل"
المدن: إسرائيل جنوباً وتركيا شمالاً:لبنان وسوريا ميدان نزال ومقايضة
نداء الوطن: جلسة "الفجوة" تُعمّق الاعتراضات: مشروع مستورد بلا نكهة لبنانية
l'orient le jour: Loi du « trou financier » : le Conseil des ministres entre prudemment dans un champ de mines
الأنباء الكويتية: مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
عون: هدفنا وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة