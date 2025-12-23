living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025

23
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 النهار: الحكومة تنهي التراكم وتطرح قانون الفجوة... لبنان وإيطاليا يبحثان إبقاء قوة بعد اليونيفيل





 الأخبار: قانون الفجوة المالية: الانقسام يشمل المودعين وليس السياسيين فقط
 توزيع الخسائر يكشف خلاف "الحاكم"وفريق سلام
 إسرائيل- إيران... بوادر جولة ثانية





 الديار: ضغوط دولية لإقرار قانون الفجوة المالية
السلاح شمال الليطاني قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026
حزب الله يحسمها: لا مكان في قاموسنا للاستسلام




 اللواء: قانون الانتظام المالي والودائع يشقُّ طريقه إلى الإقرار اليوم في السراي
ليونة في إدخال الملاحظات المفيدة.. وعون يرفض تصرُّف وزير بتعطيل المراسيم




 البناء: ترامب يبرّر الارتباك في الحرب على فنزويلا بالحاجة للمزيد من السفن الحربية | نظام الشرع يجس نبض قسد بدعم تركي لحسم نهاية العام… وتدخل أميركي مانع | عون يستبدل كلام سلام عن المرحلة الثانية بالتأكيد على أهداف المرحلة الأولى




 الجمهورية: المنطقة تقترب من لقاء ترامب- نتنياهو
 إيطاليا تطلب رسميًا ‘بقاء قواتها بعد إنسحاب "اليونيفيل"





 المدن: إسرائيل جنوباً وتركيا شمالاً:لبنان وسوريا ميدان نزال ومقايضة





 نداء الوطن: جلسة "الفجوة" تُعمّق الاعتراضات: مشروع مستورد بلا نكهة لبنانية

 

 

 

 l'orient le jour: Loi du « trou financier » : le Conseil des ministres entre prudemment dans un champ de mines




  عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
عون: هدفنا وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى




  الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: نعلم بالتدريبات الإيرانية الأخيرة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout