تصريح خطير: المصارف تريد تصفية ١٠ مليار دولار من الذهب!

A + A -

كتب الصحافي علي نور الدين:بيان جمعيّة المصارف خطير، ويجب التركيز على أبعاده. نقطتان واضحتان:(1) ترفض العودة رجعيًّا إلى أرباحها والعمليّات التي قامت بها في الماضي، لتحميل المساهمين نصيبهم من الخسائر. وهي ترفض تراتبيّة الحقوق والمطالب التي تحمّل المساهمين الشريحة الأولى من الخسائر.(2) البديل هو تصفية ما لا يقل عن 10 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان (الذهب)، لتمويل السداد على المدى القصير.إجمعوا ذلك مع كل الحديث عن مشاكل تمويل الخطّة.الذهب بدل الخسائر التي كان يجب أن يتحملوها هم خلال إعادة الهيكلة.هذا جوهر النقاش الآن.