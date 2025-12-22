living cost indicators
حركة "غير لائقة" وصادمة لنائب لبناني في الجلسة.. ماذا حصل؟!

كشفت صفحة "وقائع" الإخبارية عن الخبر التالي :" شهدت جلسة لجنة المال والموازنة المنعقدة اليوم توترًا لافتًا، على خلفية نقاش تناول أوضاع قصور العدل والحاجة إلى صيانتها وترميمها وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وخلال المداولات، علّقت عضو اللجنة النائبة بولا يعقوبيان بالقول ساخرةً إنّه يمكن الاستعانة بخدمات "أبو عمر"، الموقوف حاليًا بتهمة انتحال صفة أمير سعودي في الديوان الملكي.

وعلى إثر هذا التعليق، أقدم النائب فؤاد مخزومي على توجيه إصبعه الأوسط نحو يعقوبيان، على مرأى من النواب الحاضرين، وقال لها: "خدي"، في تصرّف أثار استياءً واسعًا داخل الجلسة، ودفع يعقوبيان إلى مغادرة القاعة، قبل أن يندلع نقاش حاد بين النواب احتجاجًا على هذا السلوك.

يُذكر أنه تردّد وقوع مخزومي ضحية قضية "أبو عمر" واستثماره مبالغ مالية كبيرة في سياق طموحاته السياسية لتولي رئاسة الحكومة، ما جعل الإشارة إلى الموضوع تلامس نقطة شديدة الإحراج بالنسبة إليه."

وهذا ما أكدته النائب يعقوبيان كاشفةً ما جرى داخل جلسة لجنة المال والموازنة النيابيّة.

"فخلال النقاش حول ضرورة صيانة وترميم بعض قصور العدل "المتهالكة" على حدّ وصف النوّاب، مازحت يعقوبيان زملاءها مقترحةً أن يقوم "أبو عمر" بالتبرّع كونه "عمل ملايين"، ما أثار ضحك بعض الحاضرين.
وبعد متابعتها الحديث، علمت يعقوبيان من النوّاب أنّ النائب فؤاد مخزومي أقدم على رفع إصبعه الأوسط تعليقًا على "مزحة أبو عمر". على إثر ذلك، انسحبت يعقوبيان من الجلسة، فيما سجّلت النائبة حليمة قعقور تحفّظها على ما حصل."
