تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن مصلحة جمارك المطار تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين، تقدر بحوالي السبعين كلغ. وأعلنت المديرية العامة أنه "بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦، اشتبهت المصلحة بإرسالية واردة من غانا إلى لبنان بواسطة الشحن الجوي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بوزن حوالي ٦٠٠ كلغ، مصرح عنها على أنها زيت جوز الهند واردة بشكل قناني بلاستيكية موضبة ضمن ٤٠ كرتونة، قائلة: "أحيلت إلى دائرة المعاينة التي عاينتها وتحرت عن محتوياتها، وجرى توقيفها بناءً على الفحص الأولي المجرى لها".وأفادت بأنه "جرى تكليف شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال لدى الجمارك لاستكمال التحريات والتحقيقات بشأنها وسحب عينات منها بشكل مدروس"، مشيرة الى أن هذه العينات أرسلت إلى المختبرات الجنائية المركزية لدى جانب قوى الأمن الداخلي حيث تبين أنها تحتوي على مادة الكوكايين. وأعلنت المديرية العامة للجمارك أن "البضاعة ضبطت وسلمت مع المحضر إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لإستكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين بإشراف القضاء المختص".