تيليتون "سطوح بيروت" النسخة الرابعة عشرة 14 ساعة على الهواء لإنقاذ 17 حالة إنسانية من مختلف المناطق اللبنانية

تنطلق يوم الثلاثاء 23 كانون الأول عند الساعة ٩:٣٠ صباحا فعاليات تيليتون “سطوح بيروت” في نسخته الرابعة عشرة، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية، إعلامية، اجتماعية وطبية، يتقدّمهم عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، رؤساء بلديات، وعدد من الاعلاميين البارزين ورجال دين من مختلف الطوائف وناشطين في العمل الإنساني. المايجور ديوداتو ابنيارا قائد قوات الطوارىء الدولية ، النائب سامي فتفت، النائب جورج عقيص ،النائبة حليمة قعقور ، الوزيرة تمارا زين ، النائب السابق إيدي معلوف ، الوزير السابق زياد بارود، الوزير السابق فادي جريصاتي ، الوزير السابق وليد فياض ، مستشار وزير الصحة الدكتور جوزيف حلو ، نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين كتّيلي ، فادي بربر رئيس بلدية رحبة، الاعلامية ماتيلدا فرج ، الاعلامي ربيع الهبر ، الاعلامية روزان شاعر ،الاعلامي دوري نصر ، الاعلامية لين طحيني ، الاعلامي أسعد بشارة ، الاعلامية سحر غدار ، الاعلامي عبدو حلو، الاعلامي رياض طوق ، الاعلامية غينا اميوني، الاعلامية غراسيا قزي ، الاعلامي جورج غرّة ، الاعلامي طوني بولس ، مدير الاخبار في ال OTV جاد ابو جودة، الاعلامية بيترا ابي حيدر ،الإعلامية سنا نصر، السيدة كارلا نجم، السيدة كارين نجار، السيدة باتي عازار ، السيدة ريتا سعادة ، الاخت كارولين الراعي ، الاب الياس مارون غاريوس ، الاستاذ وديع عقل ، د. بيتر نون ، د. ريشار خراط، الدكتورة غايل الجومي، الدكتور رونالد موسى ، الاميرة حياة أرسلان، الاستاذ فادي صياح ،السيدة غراسيا قزي ،السيدة نيكول رحمة ،السيدة سرية إسماعيل، وصيفة ملكة جمال لبنان كلوي خليفة ،السيد إيلي جبرائيل، السيدة بلسم خليل، السيدة نانسي أنطونيوس ، السيدة ندى حمزة, السيدة لارين حركة ، السيدة ساندرا غرغور ، السيدة لمى زغيب ، السيدة خلود قاسم ، السيدة ريتا السحوي ،المطربة غيتا حرب ، السيدة هالة صوايا ، السيد مروان معلوف ، السيد فادي بو علام ، السيدة جوان تيني ، الشاعر نزار فرانسيس، السوبرانو ماريا مطر ،الفنان نقولا الاسطا ، الفنانة مي مطر ، الاستاذة جويل شكر ، المايسترو إيلي العليّا، السيدة ديانا تنوري ،السيد جورج شهوان ،السيدة غنى غندور ، السيدة ديانا تنوري ، السيدة جوزيت صفي الدين ، المزيـن بوبا إضافة إلى رجال دين من مختلف الطوائف و حشد من الوجوه الداعمة لقضايا الإنسان في لبنان. وسيُبثّ التيليتون مباشرة نهار الثلاثاء 23 كانون الأول، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 3:00 بعد الظهر، عبر صفحات داليا داغر وعدد من المنصات الإعلامية، أبرزها:

وسيحمل التيليتون هذا العام شعار "كونوا شمس العيد"، في رسالة تضامن مع العائلات التي تعيش تحت وطأة البرد والعتمة والفقر، تأكيدًا على أن التبرّع ليس مجرّد مساعدة ظرفية، بل نورًا قادرًا على تغيير مصير عائلة كاملة. وبعد أربعة عشر عامًا من العطاء المتواصل، تكون جمعية سطوح بيروت قد دعمت أكثر من 500 ألف عائلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتواصل اليوم مسيرتها بالوقوف إلى جانب الناس في أحلك الظروف والأزمات. وسيُخصَّص تيليتون هذا العام لإنقاذ ١٧ حالة إنسانية ملحّة، ستُعرض بالتفصيل على الهواء، وهي:

1. عامر خوري عامر (56 عامًا) أب مقعد أقعده المرض ومنعه من العمل، فيما يحمل همًّا أكبر من ألمه: ابنه الصغير (سنتان) الذي وُلد بتشوّه خلقي يمنعه من المشي. الطفل بحاجة إلى علاج فيزيائي مكثف وبوت طبي ليتمكّن من أخذ أولى خطواته في الحياة. العائلة بلا أي مورد مادي، ودعم هذه الحالة سيشكّل فرصة حقيقية لتغيير مستقبل طفل حُرم من طفولته.

2. مهدي سيف الدين (13 سنة ( طفل خسر والده وإخوته في مأساة عائلية قاسية، ولم يبقَ له سوى والدته التي تواجه وحدها سرطان الدم الذي أصابه. المرض أفقد مهدي بصره، واليوم يهدّد حياته بشكل مباشر. تكلفة العلاج السنوية تبلغ 60 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة العائلة. مهدي بحاجة إلى علاج وإلى عائلة كبيرة تحتضنه.

3. إدريس وهبة (4 سنوات ( طفل في الرابعة من عمره يواجه مرض السرطان، مع أمل كبير بالشفاء في حال استكمال العلاج في الوقت المناسب. إلا أن الكلفة الباهظة، التي تصل إلى نحو 60 ألف دولار سنويًا، تشكّل عائقًا أساسيًا أمام عائلته. دعم إدريس يعني إنقاذ طفولته ومنحه فرصة للحياة.



4. كوليت كرم أم تعيش على أمل واحد: أن يستعيد ابنها آلان قدرته على الحركة. ورم في الحبل الشوكي حوّل حياة الشاب إلى رحلة طويلة من العمليات، زراعة الخلايا، والعلاج الفيزيائي. العائلة استنفدت كل إمكاناتها وباتت عاجزة عن استكمال العلاج.



5. إيفون مطر أم مسنّة تعاني من مرض في القلب، ترفض الاستسلام لأن ابنها جورج بحاجة إليها. جورج يعاني من مشاكل صحية ونفسية تتطلب علاجًا ودواءً دائمين، فيما لم تعد العائلة قادرة على تحمّل التكاليف.



6. مريم شعبان حالة إنسانية طارئة لعائلة وصلت إلى حافة الانهيار: ابنتان من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى رعاية دائمة، أم منهكة، وأب محتجز في المستشفى بسبب ديون متراكمة. الدعم هنا سيعني إنقاذ عائلة كاملة من السقوط.



7. فادي أبو الياس أب يحلم بتأمين الدفء والأمان لبناته. إحداهن تعاني من تشوّه خلقي، والأخرى بحاجة إلى علاج لتتمكّن من المشي، إضافة إلى منزل غير صالح للسكن يحتاج إلى ترميم عاجل.



8. حنا وأمال بو غنّام قصة حب تواجه المرض والفقر والوحدة. حنا فقد بصره نتيجة انفجار، وأمال خسرت حلم الأمومة، ويعيشان اليوم في منزل بارد يفتقر إلى أبسط مقومات العيش.



9. لبيب منصور رغم ضعف النظر وتعب العمل، يواصل لبيب وزوجته الكفاح لتأمين مستقبل أفضل لابنتهما ماري. العائلة تعيش في منزل صغير بحاجة إلى إصلاحات أساسية ودعم يمنحها بعض الاستقرار.



10. جورجيت وسامية سكاف شقيقتان مسنّتان عاشتا حياتهما بكرامة، لكنهما تواجهان اليوم الشتاء في منزل لا يحمي من البرد، من دون ضمان صحي أو قدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.



11. كريستو موسى (7 سنوات ( طفل يعاني من الشلل الدماغي، تتفاقم حالته بسبب الرطوبة والعفن في المنزل. والدته تكافح لتأمين العلاج الفيزيائي والدواء، فيما يحتاج الطفل إلى بيئة صحية تضمن تحسّن وضعه.



12. سليم موسى (70 سنة ( أب يخضع لغسيل الكلى، ويعيش قلقًا دائمًا على مصير ابنتيه من ذوي الهمم، في ظل غياب الدواء والأساسيات. الدعم سيمنحه الطمأنينة ويؤمّن احتياجات العائلة.



13. ماري ناصح منذ عشر سنوات، تخضع ماري لغسيل الكلى وتواجه المرض بإرادة استثنائية. ابنها يضحّي بكل ما يملك ليبقى إلى جانبها، فيما بات العبء المادي ثقيلًا جدًا.



14. علي سويدان عامل في معمل ألومنيوم، يعيل عائلته وزوجته المريضة، بينما منزله متضرّر نتيجة الحرب ويحتاج إلى ترميم عاجل قبل اشتداد البرد.



15. عباس رحيّل أب لسبعة أطفال، يعيش في منزل متضرّر لا يليق بحجم العائلة. ورغم فقره، فتح بيته وقلبه لأخيه وأخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولأمه المسنّة



16. كريستينا عيد – كريستينا عيد: طفلة وُلدت بصحة كاملة، لكن خطأ طبي غيّر حياتها بالكامل، لتصبح بحاجة إلى رعاية وعلاج دائمين بتكاليف مرتفعة.



17– - عائشة علي: طفلة تعاني من شحنات كهربائية زائدة في الدماغ، وبحاجة عاجلة إلى عملية زراعة بطارية طبية بقيمة 26,500 دولار بعد توقّف البطارية الحالية عن العمل، ما يهدّد حياتها بشكل مباشر. وسيُختتم تيليتون "سطوح بيروت" بالتأكيد أن "شمس العيد" ليست حملة عابرة، بل رسالة مستمرة، وأن التضامن الحقيقي قادر على إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل في بلد أنهكته الأزمات.