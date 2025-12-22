living cost indicators
من استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة أمس جنوب لبنان؟

22
DECEMBER
2025
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مشاهد قال إنها توثّق عملية استهداف نفّذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أعلن خلالها “القضاء على أحد عناصر حزب الله”.

وقال أدرعي، عبر حسابه، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ أمس غارات استهدفت عنصرين من حزب الله في منطقة ياطر جنوب لبنان.

وأضاف أن إحدى الغارات أدّت إلى القضاء على عنصر كان يعمل، بحسب الرواية الإسرائيلية، على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة، معتبراً أن هذه الأنشطة تشكّل “خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان”.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم، “قضت قوات الفرقة 91 على 4 مسلحين في جنوب لبنان”.

وختم أدرعي بالقول إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

Copyright tayyar.org 2002 2025.
