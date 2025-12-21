باسيل ثمن خلال جولة مع اعلاميين تعاون ابناء البترون للعمل من أجل إظهار أهمية البترون السياحية واستقطاب السياح

living cost indicators
 لبى عدد من الاعلاميين من مؤسسات مرئية ومكتوبة ومسموعة والكترونية دعوة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لمشاركته في جولة بترونية على محطات  Batroun Capitale de Noël.
انطلقت الجولة في المحطات السبع، انطلاقا من “بترونيات” مرورا بالشارع العام ثم توقف موكب الاعلاميين في سوق الميلاد عند السراي، فساحة السيدة وبيت المغترب وصولا الى باحة كاتدرائية مار جاورجيوس، وكانت المحطة الاخيرة في كاتدرائية مار اسطفان، حيث كانوا على موعد مع عرض رسومات ثلاثية الأبعاد من اجواء العيد على الجدار الخارجي للكاتدرائية.
وفي كل محطة، استمع الاعلاميون الى شرح من النائب باسيل الذي ثمن تعاون ابناء البترون  للعمل من أجل إظهار أهمية البترون السياحية واستقطاب السياح. وقال: “نجحنا في أن تكون البترون مدينة تضاهي أهم المدن العالمية، ونحن بالتعاون مع بلدية البترون ولجنة مهرجانات البترون الدولية وجمعية البترون وقضائها وجمعيات أخرى بنيناها حجرا حجرا، مدماكا مدماكا، جدارا جدارا، شارعا شارعا وسنواصل العمل لتحقيق المزيد” .
واختتمت الجولة بنخب الأعياد في بترونيات، حيث جرى عرض لشجرة الميلاد بالأضواء على وقع الأغاني الميلادية.

