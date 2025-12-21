living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون الطقس خلال عيد الميلاد؟

21
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلا خاصة في الداخل وعل الجبال، مع بعض التقلبات المحلية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلسبين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: 

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم .

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم \غلى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة أحيانا خاصة شمال اليلاد، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و60 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.   حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA            أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39            ساعة غروب الشمس: 16,34
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout