living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منير يونس يحذّر: هكذا يريدون محو الجريمة!

21
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏لن يطأ مصرفيٌّ واحدٌ عتبة السجن. ولن يُحاسَب وزيرٌ أو نائبٌ أو مديرٌ كان شريكًا في تبديد أموال الناس ومدّخراتهم. كأنّ البلاد اتفقت على جملةٍ واحدة: الجريمة هنا تمرّ، ثم تُنسى.

 

وأوضح يونس: ‏زعماء الطوائف نفضوا أيديهم… وغسلوها من دماء المودعين. لا محاكمات تُفتح، ولا مرافعات، ولا أحكام. ستعبر سرقة العصر كما تعبر العواصف في مدينةٍ اعتادت الخراب: ضجيجٌ كثير، ثم صمت.

 

‏ومثلها مثل جريمة انفجار المرفأ، ستمرّ قضية المودعين مرور الكرام، بلا متّهمٍ واضح، وبلا مسؤولٍ يُسمّى، وبلا عدالةٍ تُنجز. ملفٌّ ثقيل يُدفع إلى الهامش، ثم يُطوى… وكأنّ وجع الناس تفصيلٌ، وكأنّ الخراب مجرّد خبرٍ قديم.

 

‏لن تكون هناك مساءلة ولا محاسبة. لأنّ من هم في السلطات السياسية والنقدية والمصرفية شركاء في السرير نفسه؛ ولأنّ «توازن الرعب» الطائفي هو الذي يقرّر من نحاسب ومن لا نحاسب… والنتيجة واحدة: لا نحاسب أحدًا.

 

‏كيف سيحاسب زعيمٌ فاسد مصرفيًّا فاسدًا، إذا كان الاثنان شريكين في الجريمة؟ وكيف سيحاسب نائبٌ حكومةً حزبه ممثَّل فيها، وحصّة طائفته مضمونة سلفًا في نظام التحاصص؟ في هذا البلد، من يملك مفاتيح السلطة يملك أيضًا مفاتيح الإفلات من العقاب: يراقبون أنفسهم، ثم يبرّئون أنفسهم.

 

‏كيف لا، ونحن في وطنٍ تتقدّم فيه الميليشيات على الدولة، والسلاح على القانون، والزعامة على العدالة؟ منذ الحرب الأهلية وهم يتقنون فنّ غسل الأيدي الملطخة بالدماء: يرتكبون الموبقات ولا يرمش لهم جفن، لا يخافون أحدًا… بل يحتقرون الناس.

 

‏والمودعون، مسلوبو الحقوق، يتوزّعون بين هذا الولاء وذاك: من يلوذ بطائفته، ومن يحلف بحياة الزعيم، ومن يتعلّق بظلّ رجل دين… ثم يكتشف، متأخرًا، أنّ ولاءه لم يحمه من السلب، ولا طائفته أعادت إليه حقه. ورغم ذلك يبقى خروفاً في قطيع.

 

‏ومصرف لبنان، مركز زلزال الأزمة، بقي على حاله. لم يتغيّر فيه الشيء الكثير، ولم تتبدّل قواعد اللعبة. خزائن أسراره لن تُفتح، والدفاتر التي تعرف كيف تبخّرت الودائع ستظلّ مقفلة، كأنّ الحقيقة خطرٌ على “الاستقرار”، وكأنّ كشفها ترفٌ لا يليق ببلدٍ اعتاد أن يُدار بالعتمة.

 

‏أما وزارة المال، فبعد سنواتٍ من الإنفاق والتبذير والفساد، تعود اليوم لا لتُصلح، بل لتستوفي. تمدّ يدها إلى جيوب الناس بالرسوم والضرائب، ببرودٍ كامل، غير عابئةٍ بمن خسروا تعب العمر، ولا بمن أُنهكوا حتى آخر قدرة على الاحتمال. تجبي من "المعترين" وتحمي الأوليغارشية.

 

‏وتابع يونس: وهراءٌ الكلام عن أنّ لبنان بلد “الأبجدية”، وهراءٌ الكلام عن أنّ ميزته التفاضلية في “ثروته البشرية” المتعلّمة والمثقفة. فهذه الموارد البشرية نفسها غائصةٌ حتى أذنيها: إمّا في منطق المافيا، وإمّا في منطق الميليشيا. قلةٌ تحاول النجاة خارج القطيع، وأكثريةٌ تُجيد التكيّف… ثم تستغرب لماذا لا تولد دولة قانون ومؤسسات من رحم هذا التواطؤ الغريب، المعيب والمريب.

 

‏هكذا تُمحى آثار الجريمة: لا محاسبة على ما مضى، ولا كشفٌ لما خُبِّئ، ولا حمايةٌ لمن نُهبت أمواله وتدمّر مستقبله ومستقبل أبنائه. فقط فاتورةٌ جديدة تُسلَّم للضحايا… باسم الحلف البنكرجي الطائفي المجرم.


‏وختم: وهكذا صار لبنان مقبرةً تُوارى فيها الحقوق، ومسلخًا تُذبح فيه الحقيقة على مرأى من العالم أجمع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout