عناوين الصحف ليوم الأحد 21 كانون الأول 2025

النهار: سلام يجزم حاسماً بالاستعداد لشمال الليطاني... قبطان "روسوس" يكسر صمته: أبلغتهم بخطر الشحنة!







الديار: «عين الصقر»... لبنان خارج الإشتباك لكن داخل الحسابات

سلام: جاهزون للمرحلة الثانية...إجتماع «مُتوتر» لـ«الميكانيزم»

البطريرك الراعي في طرابلس...إعادة ترتيب للمعادلات؟







الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي للسنة الأولى من الولاية الرئاسية على وقع خرق الركود

إسرائيل تُكرِّس معادلة «أقل من حرب وأكثر من تصعيد»





الشرق الأوسط السعودية: «شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟