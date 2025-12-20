المرابطون توجّهوا بالتحية لقيادة جمهورية مصر العربية

A + A -

أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:يتوجه المرابطون بالتحية والتقدير والاحترام لقيادة جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاصرار والتصميم لمنع تدهور الواقع العسكري في لبنان، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة، التي تهدد أبناء الوطن اللبناني، من جنوبه إلى شماله، والسعي الدائم إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اللبنانية المصرية.ثمن المرابطون زيارة دولة الرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى لبنان، التي تأتي في سياق الحرص على لبنان وأهله، وقد أكدت اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، والاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة اللبنانية، أن المحروسة مصر ستبقى إلى جانب لبنان، بالفعل الممنهج الدقيق، من ضمن دورها الشامل كمرجعية عربية حاضنة وحاملة لآمال أبناء أمتنا العربية، وهذا ما نشهده في فلسطين والسودان وسورية وليبيا.كما قدّر دور السفارة المصرية في لبنان سفيراً وأركاناً، في تعزيز العلاقات المصرية مع كل الأطياف اللبنانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.