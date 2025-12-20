living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني يهاجم قانون الانتظام المالي: سنتصدى له

20
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

(المدن)

شنّ رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي هجوماً على مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي عرضه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، مشيراً إلى أنه سيتصدّى له "لمنع إقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومنصفاً لجميع المودعين"، على حد تعبيره.

وذكّر البستاني باقتراح القانون الذي تقدّم به في شباط الفائت، تحت عنوان "حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع"، والذي يهدف بحسب البستاني إلى "إعادة كامل أموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة أفرقاء هم المصارف، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب".

وشدد على أن الهدف من هذا القانون "ضمان حق المودعين بعدم إلغاء أو اقتطاع أي وديعة مصرفية أو الحسم من قيمتها، بالإضافة إلى منع استبدالها بأسهم". 

رسالة اعتراض

وتوجه البستاني اليوم برسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، أشار فيها إلى أن "الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود إلّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات".

واعتبر أن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي أعلنت عن تفاصيله "مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد".

وشدد البستاني على أن "هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه"، معلناً عن "افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout