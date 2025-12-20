living cost indicators
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: «مهما تفرّقنا… لبنان بيجمعنا»

20
DECEMBER
2025
تُطلق جمعية Lebanese Diaspora Energy (LDE)  مؤتمر الطاقة الاغترابية بنسخته الخاصة والمُرتقب عقده في ٢٩  و٣٠ كانون الأول الجاري في بيروت. هو لقاء جامع يهدف إلى ربط طاقات اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم بالوطن الأم، وتحويل هذا الارتباط إلى قوة فاعلة في دعم لبنان على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. كما يهدف إلى فتح آفاق التعاون، تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة بين المنتشرين والمقيمين، بما يخدم مستقبل لبنان وأجياله القادمة.

ينعقد المؤتمر تحت شعار:
«مهما تفرّقنا… لبنان بيجمعنا»
ليجسّد رسالة وجدانية ووطنية عميقة، تؤكد أن الانتماء للبنان يتجاوز المسافات والاختلافات، ويشكّل رابطًا ثابتًا بين اللبنانيين أينما وجدوا. ويجمع نُخبة من الشخصيات اللبنانية المنتشرة في مختلف دول العالم، من أصحاب الخبرات والكفاءات، إلى جانب فاعليات سياسية، فكرية، اقتصادية وإعلامية. 

يفتتح المؤتمر أعماله في يومه الاوّل في ٢٩ كانون الاوّل في AVA Venue – شارع الاستقلال في الأشرفية عند الساعة العاشرة صباحاً. ويتضمّن سلسلة جلسات حوارية متخصّصة تُناقش مواضيع اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود، وتُلقي الضوء على الهوية اللبنانية، دور الانتشار، ومسؤولية المنتشرين في دعم لبنان على المستويات كافة، إلى جانب محاور ثقافية واجتماعية.
