قرار لوزير الداخلية يسمح بتأمين استمرارية العمل في المرفأ اليوم

ونوّهت الإدارة، في بيان، بالقرار السماح للشاحنات بالتحرك بعد الساعة الثانية ظهراً اليوم، في خطوة استثنائية تعكس مقاربة عملية ومرنة لمعالجة الضغط الحاصل، وتسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، وتيسير أعمال التجار والمستوردين.
وأكدت إدارة المرفأ أنّ هذا التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية وإدارة واستثمار مرفأ بيروت يجسّد حرص وزير الداخلية على المواكبة المباشرة للمتطلبات الطارئة، واعتماد حلول مدروسة تضمن انتظام العمل واستمرارية الخدمات العامة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.