قام بأكثر من 40 عملية نشل... فتوقفه شعبة المعلومات بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في عدّة مناطق من محافظة بيروت. على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: أ. م. (مواليد العام 2006، مكتوم القيد) بتاريخ 08- 12- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الكولا أثناء محاولته نشل أحد المواطنين. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من /40/ عملية نشل في العديد من مناطق بيروت منها: الكولا، الجناح، والمدينة الرياضية، حيث كان يقوم بنشل هواتف خلوية وحقائب ضحاياه، وسرقة محتواها وبيعها. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.