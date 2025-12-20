living cost indicators
البطريرك الراعي في طرابلس: المدينة بيت للجميع ومدينة السلام

20
DECEMBER
2025
في مطرانية طرابلس المارونية، عُقد لقاء سياسي–روحي جامع بحضور البطريرك بشارة الراعي، نواب طرابلس، رئيس بلدية المدينة، وفعاليات سياسية ودينية.  

المطران يوسف سويف رحّب بالبطريرك، مؤكّدًا أن طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان ومدينة السلام التي لا تستطيع أن تعيش إلا بالسلام، مشددًا على أن مسؤولية الجميع هي بناء السلام كما دعا إليه البابا، مضيفًا: "كفانا حروب والخوف من الحرب."  

البطريرك الراعي أثنى على اللقاء الإسلامي–المسيحي، معتبرًا أن هذه الروح تجعل من طرابلس بيتًا للجميع، وقال: "طرابلس ستبقى مدينة السلام مهما حصل، لأن لبنان بلد السلام."  

النائب فيصل كرامي رحّب بالزيارة، مشيرًا إلى الدور التاريخي لطرابلس في تعزيز الحوار بين اللبنانيين، وأضاف: "طرابلس تمثل مدينة العيش الواحد، وهذه مسؤولية كبيرة يجب أن نتحملها ونحافظ عليها لتحقيق السلام الداخلي والالتفاف خلف الدولة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات."  

أما النائب أشرف ريفي، فاعتبر أن الزيارة تحمل مدلولًا وطنيًا وإنسانيًا كبيرًا، وقال: "طرابلس قررت أن يعيش أبناؤها معًا مسلمين ومسيحيين، وهذه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف." وحذّر من احتمال حصول ضربات أمنية بعد العام المقبل إذا لم يُتخذ قرار وطني بحصرية السلاح بيد الدولة، مؤكّدًا: "لا دولة في العالم تقبل بوجود سلاح غير شرعي إلى جانب الشرعي، ورهاننا يبقى على الدولة اللبنانية."  

واختُتم اللقاء بانتقال البطريرك الراعي إلى كنيسة مار مارون حيث ترأّس قداسًا روحيًا.

