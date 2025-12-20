living cost indicators
Bassil desde el Parlamento: Enviaremos una carta explicando las facultades de la Corte de Cuentas para procesar a los ministros y lo que está sucediendo con la ley electoral, cuyo objetivo es "quitar" el derecho de voto a los expatriados y posponer las elecciones.

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, dijo en un discurso tras la sesión legislativa que "solicitó intervenir al comienzo de la sesión para hablar de las facultades del Tribunal de Cuentas para procesar a ministros y presidentes" y que "el bloque Líbano Fuerte enviará más tarde una carta al Parlamento para explicar esto".
Bassil también abordó la cuestión de la reconstrucción y afirmó: "Nos opusimos a la ley porque el Estado libanés está pidiendo prestados 250 millones de dólares para la reconstrucción, ya sea para infraestructuras o viviendas, sin un plan". Añadió que, hace dos meses y medio, reafirmamos nuestro apoyo al principio de la reconstrucción y nos solidarizamos con nuestro pueblo del sur, que está pagando el precio por todo el Líbano. Lo mínimo que podemos hacer es proporcionarles no solo 250 millones de dólares, sino 11 000 millones, dentro de un plan y no a través del enfoque de los "fondos".
Destacó que "han pasado dos meses y medio, y once meses de la vida del Gobierno comprometido con la reconstrucción, pero aún no la ha llevado a cabo ni ha presentado el plan", y explicó: "Por lo tanto, no rechazamos el principio, sino el método con el que se está aplicando, y no se pueden gastar 11 000 millones de dólares sin un mapa, un expediente o un plan aprobado por el Gobierno".
Bassil también se refirió a la Ley de Abastecimiento de Agua o "Transferencia de Awali", diciendo: "La apoyamos". El estudio se realizó para transferir 40 millones de metros cúbicos desde Awali y 120 millones de metros cúbicos desde la presa de Bisri. Todo el trabajo se llevó a cabo sobre esta base, y hoy solo estamos pagando por la transferencia de 40 millones de metros cúbicos, mientras que 120 millones de metros cúbicos siguen sin abordarse. Esto dará lugar a demandas libanesas por la presa de Bisri, porque Beirut necesita agua".
Bassil continuó: "No apoyamos la ley de independencia judicial tal y como se ha aprobado, y la recurriremos ante el Consejo Constitucional porque esta ley incluye todo menos la independencia judicial". Añadió: "En cuanto a la ley electoral, los diputados han comenzado a anunciar sus intenciones, contra las que ya habíamos advertido anteriormente, de que todo lo que está ocurriendo tiene como objetivo privar a los expatriados de su pleno derecho al voto y posponer las elecciones. Esto ha comenzado a hacerse evidente".
