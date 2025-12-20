A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé après la session législative qu'il "avait demandé à prendre la parole au début de la session pour parler des pouvoirs de la Cour des comptes en matière de poursuites contre les ministres et les présidents" et que "le bloc du Liban fort enverrait plus tard une lettre au Parlement pour expliquer cela".Bassil a également abordé la question de la reconstruction, déclarant : "Nous nous sommes opposés à la loi parce que l'État libanais emprunte 250 millions de dollars pour la reconstruction, que ce soit pour les infrastructures ou le logement, sans avoir de plan. Il a ajouté qu'il y a deux mois et demi, nous avons affirmé notre soutien au principe de la reconstruction et notre solidarité avec notre peuple du sud, qui paie le prix pour tout le Liban. Le moins que nous puissions faire est de leur fournir non seulement 250 millions de dollars, mais 11 milliards de dollars, dans le cadre d'un plan et non pas par l'approche des "fonds".Il a souligné que "deux mois et demi se sont écoulés ainsi qu’onze mois depuis le début de la formation du gouvernement qui s’est engagé dans la reconstruction sont passés, mais celui-ci ne l'a pas mise en œuvre ni présenté de plan", expliquant : "Par conséquent, nous ne rejetons pas le principe, mais plutôt la méthode utilisée pour le mettre en œuvre, et 11 milliards de dollars ne peuvent être dépensés sans feuille de route, dossier ou plan approuvé par le gouvernement."Bassil a également évoqué la loi sur l'approvisionnement en eau ou "transfert d'Awali", déclarant : "Nous la soutenons. L'étude a été menée en vue de transférer 40 millions de mètres cubes depuis Awali et 120 millions de mètres cubes depuis le barrage de Bisri. Tous les travaux ont été réalisés sur cette base, et aujourd'hui, nous ne payons que pour le transfert de 40 millions de mètres cubes, tandis que 120 millions de mètres cubes restent en suspens. Cela conduira à des revendications libanaises concernant le barrage de Bisri, car Beyrouth a besoin d'eau.".Bassil a poursuivi : "Nous ne soutenons pas la loi sur l'indépendance judiciaire telle qu'elle a été adoptée, et nous ferons appel devant le Conseil constitutionnel, car cette loi inclut tout sauf l'indépendance judiciaire." Il a ajouté : "En ce qui concerne la loi électorale, les députés ont commencé à annoncer leurs intentions, contre lesquelles nous avions précédemment mis en garde, à savoir que tout ce qui se passe vise à priver les expatriés de leur plein droit de vote et à reporter les élections. Cela commence à devenir évident."