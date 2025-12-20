living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

Bassil, depuis le Parlement : Nous enverrons une lettre expliquant les pouvoirs de la Cour des comptes en matière de poursuites contre les ministres et ce qu'il en est de la loi électorale, qui vise à "retirer" le droit de vote aux expatriés et à reporter les élections.

20
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé après la session législative qu'il "avait demandé à prendre la parole au début de la session pour parler des pouvoirs de la Cour des comptes en matière de poursuites contre les ministres et les présidents" et que "le bloc du Liban fort enverrait plus tard une lettre au Parlement pour expliquer cela".
Bassil a également abordé la question de la reconstruction, déclarant : "Nous nous sommes opposés à la loi parce que l'État libanais emprunte 250 millions de dollars pour la reconstruction, que ce soit pour les infrastructures ou le logement, sans avoir de plan. Il a ajouté qu'il y a deux mois et demi, nous avons affirmé notre soutien au principe de la reconstruction et notre solidarité avec notre peuple du sud, qui paie le prix pour tout le Liban. Le moins que nous puissions faire est de leur fournir non seulement 250 millions de dollars, mais 11 milliards de dollars, dans le cadre d'un plan et non pas par l'approche des "fonds".
Il a souligné que "deux mois et demi se sont écoulés ainsi qu’onze mois depuis le début de la formation du gouvernement qui s’est engagé dans la reconstruction sont passés, mais celui-ci ne l'a pas mise en œuvre ni présenté de plan", expliquant : "Par conséquent, nous ne rejetons pas le principe, mais plutôt la méthode utilisée pour le mettre en œuvre, et 11 milliards de dollars ne peuvent être dépensés sans feuille de route, dossier ou plan approuvé par le gouvernement."
Bassil a également évoqué la loi sur l'approvisionnement en eau ou "transfert d'Awali", déclarant : "Nous la soutenons. L'étude a été menée en vue de transférer 40 millions de mètres cubes depuis Awali et 120 millions de mètres cubes depuis le barrage de Bisri. Tous les travaux ont été réalisés sur cette base, et aujourd'hui, nous ne payons que pour le transfert de 40 millions de mètres cubes, tandis que 120 millions de mètres cubes restent en suspens. Cela conduira à des revendications libanaises concernant le barrage de Bisri, car Beyrouth a besoin d'eau.".
Bassil a poursuivi : "Nous ne soutenons pas la loi sur l'indépendance judiciaire telle qu'elle a été adoptée, et nous ferons appel devant le Conseil constitutionnel, car cette loi inclut tout sauf l'indépendance judiciaire." Il a ajouté : "En ce qui concerne la loi électorale, les députés ont commencé à annoncer leurs intentions, contre lesquelles nous avions précédemment mis en garde, à savoir que tout ce qui se passe vise à priver les expatriés de leur plein droit de vote et à reporter les élections. Cela commence à devenir évident."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout