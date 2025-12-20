إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية ٢٧ كانون الأول، وتعود درجات الحرارة للارتفاع يومي الأحد والإثنين، فيما يُخرق هذا الاستقرار يوم الثلاثاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
* الجو: غائم جزئياً بسحب مرتفعة واحتمال تساقط رذاذ محلي بين الليلة وفجر الغد
* درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر
* الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
* الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
* الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
* الانقشاع: جيد
* حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: الطقس غائم جزئياً مع احتمال لتساقط بعض الرذاذ المحلي فجرا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و ١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
(جو القارح)