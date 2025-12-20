إليكم حال الطقس في لبنان...

A + A -

يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية ٢٧ كانون الأول، وتعود درجات الحرارة للارتفاع يومي الأحد والإثنين، فيما يُخرق هذا الاستقرار يوم الثلاثاء.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



* الجو: غائم جزئياً بسحب مرتفعة واحتمال تساقط رذاذ محلي بين الليلة وفجر الغد

* درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر

* الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪

* الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

* الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

* الانقشاع: جيد

* حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس غائم جزئياً مع احتمال لتساقط بعض الرذاذ المحلي فجرا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و ١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



(جو القارح)