فريد البستاتي في رسالة الى الرئيس نواف سلام ووزيري المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان : مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع الذي تعرضونه مجحف وغير عادل .

20
DECEMBER
2025
وجّه رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي رسالة الى رئيس الحكومة ووزيري المال والإقتصاد معلناً معارضته لمشروع قانون 'الإنتظام المالي واسترداد الودائع' الذي تمّ عرضه و اعلن انه سوف يسعى لمنع اقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين، وهذا نصّ الرسالة.

"‏دولة الرئيس نواف سلام،  والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد ، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات.
القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان 
"حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع"واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت اجهلها.
إن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد .
هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه ونعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه.
لم ارد ان نصل الى هذا الحد من المعارضة والسلبية ولكن ما عرضتموه يجبرنا ان نحاربه بشراسة.
من جهة ندعوكم لمراجعة ما تقدمتم به بميزان القاضي العادل، ومن جهة ثانية ندقّ النفير وندعو لمقاومة هذا القانون المجحف ."
