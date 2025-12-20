الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة أهداف "لداعش" في سوريا

A + A -

أعلن مسؤولون أميركيون أن الجيش الأميركي شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم على جنود أميركيين.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد بالرد بعد هجوم يشتبه في أن منفذه ينتمي للدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد الجيش الأميركي في مطلع الأسبوع الماضي في سوريا.وأعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الضربات استهدفت "مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة"، كاشفا أن العملية تحمل اسم "ضربة عين الصقر".وقال هيغسيث: "هذه ليست بداية حرب، إنه إعلان انتقام. لقد قمنا اليوم بمطاردة وقتل أعدائنا. الكثير منهم. وسنستمر في ذلك".وأعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة السورية تؤيد الضربات بشكل كامل، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تنفذ "ردا شديدا للغاية".وفي كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا مساء أمس الجمعة، وصف ترامب الضربة بأنها "ضخمة" ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم 13 كانون الأول على قوات التحالف.