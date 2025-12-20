أسرار الصحف ليوم السبت 20 كانون الأول 2025

A + A -



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

سجلت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الاستغراب من المبالغات التي تصدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تقييم ما يجري على مستوى اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع لبنان منذ تعيين السفير السابق سيمون كرم من الجانب اللبناني رئيساً للوفد اللبناني. وقالت أكثر من جهة دبلوماسية غربية في بيروت إنها قامت بالتدقيق بما جرى في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة ولم تجد أثراً لما يصدر عن مكتب نتنياهو كمثل الحديث عن تعاون اقتصادي وعن مرحلة تاريخية جديدة وتحوّل نوعيّ في مسار العلاقات مع لبنان، بينما المعلومات المؤكدة تقول إن البحث بقي في حدود تفويض اللجنة لمنع الأعمال العدائية وضمان انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح وعودة الأهالي وتسهيل إعادة الإعمار. ورأت هذه الجهات في هذه المبالغات إشارة إلى حاجة إسرائيلية لصناعة صورة إنجازات سياسية واقتصادية لتبرير صرف النظر عن حرب تمّ التهديد بها ولا يبدو أن هناك إمكانية لخوضها.

كواليس

سجلت المواقف الإسرائيلية من الوضع في غزة خطاباً منخفضاً كما رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وربطت كل شيء بنتائج اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو الاجتماع الذي أعلن مكتب نتنياهو أن موعده في 29 من الشهر الحالي، بينما قال الرئيس ترامب لم يحدد بعد موعداً للقاء نتنياهو، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن ضياع الموعد بدا أن حديثها عن ما سوف يجري في الاجتماع هو الأساس تمّ بطلب رسمي لعدم إثارة أي تحفظات أميركية بعدما أدّت مواقف إعلامية سابقة لنتنياهو وصادرة عن ديوانه بالتسبب بغضب الرئيس ترامب وتراجعه عن الموعد المتفق عليه للاجتماع في فلوريدا خصوصاً ما يتصل بالمشاركة التركية في القوة الدولية الخاصة بغزة بصورة لم تضع في الحساب أن موقف واشنطن يتمسك بهذه المشاركة.

اللواء: أسرار



لغز

تزايد التفهُّم الدولي لموضوع التوقيت في خطة حصر السلاح، لكن الضغط الأميركي كان ثابتاً حول ضرورة نزع سلاح حزب لله!





غمز

تمكَّن وزير معني من وضع إطار قانوني صلب حول التفاوض لإيجاد أرضية لإتفاق يتعلق بالموقوفين السوريين.





همس

حجزت دولة عربية شرقية، وهي خارج الصراعات الدائرة مع إسرائيل موقعاً لها على خط إعادة الإعمار في سوريا.