living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 20 كانون الأول 2025

20
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
سجلت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الاستغراب من المبالغات التي تصدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تقييم ما يجري على مستوى اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع لبنان منذ تعيين السفير السابق سيمون كرم من الجانب اللبناني رئيساً للوفد اللبناني. وقالت أكثر من جهة دبلوماسية غربية في بيروت إنها قامت بالتدقيق بما جرى في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة ولم تجد أثراً لما يصدر عن مكتب نتنياهو كمثل الحديث عن تعاون اقتصادي وعن مرحلة تاريخية جديدة وتحوّل نوعيّ في مسار العلاقات مع لبنان، بينما المعلومات المؤكدة تقول إن البحث بقي في حدود تفويض اللجنة لمنع الأعمال العدائية وضمان انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح وعودة الأهالي وتسهيل إعادة الإعمار. ورأت هذه الجهات في هذه المبالغات إشارة إلى حاجة إسرائيلية لصناعة صورة إنجازات سياسية واقتصادية لتبرير صرف النظر عن حرب تمّ التهديد بها ولا يبدو أن هناك إمكانية لخوضها.

كواليس
سجلت المواقف الإسرائيلية من الوضع في غزة خطاباً منخفضاً كما رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وربطت كل شيء بنتائج اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو الاجتماع الذي أعلن مكتب نتنياهو أن موعده في 29 من الشهر الحالي، بينما قال الرئيس ترامب لم يحدد بعد موعداً للقاء نتنياهو، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن ضياع الموعد بدا أن حديثها عن ما سوف يجري في الاجتماع هو الأساس تمّ بطلب رسمي لعدم إثارة أي تحفظات أميركية بعدما أدّت مواقف إعلامية سابقة لنتنياهو وصادرة عن ديوانه بالتسبب بغضب الرئيس ترامب وتراجعه عن الموعد المتفق عليه للاجتماع في فلوريدا خصوصاً ما يتصل بالمشاركة التركية في القوة الدولية الخاصة بغزة بصورة لم تضع في الحساب أن موقف واشنطن يتمسك بهذه المشاركة.

 

 

 

اللواء: أسرار

  لغز
 تزايد التفهُّم الدولي لموضوع التوقيت في خطة حصر السلاح، لكن الضغط الأميركي كان ثابتاً حول ضرورة نزع سلاح حزب لله!


 غمز
 تمكَّن وزير معني من وضع إطار قانوني صلب حول التفاوض لإيجاد أرضية لإتفاق يتعلق بالموقوفين السوريين.


  همس
 حجزت دولة عربية شرقية، وهي خارج الصراعات الدائرة مع إسرائيل موقعاً لها على خط إعادة الإعمار في سوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout