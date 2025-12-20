عناوين الصحف ليوم السبت 20 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: سلام يقدم للبنانيين المشروع الأخير لحل الودائع... "الميكانيزم" عناوين للتعاون وجعجع ينتقد الترويكا









الأخبار: أيها المودعون... هذا ما تبقى لكم

توزيع الخسائر: المصارف ومصرف لبنان فالمودعون

الهيركات: عائد الهندسات المالية وأرباح المصارف وأصحابها

الودائع: 100 ألف دولار تدفع نقدًا والباقي سندات

هل يفعلها نبيه بري؟



اللواء: سلام يُعلن ومجلس الوزراء يقرُّ الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

إجتماع «الميكانيزم» المقبل في 7 ك2: تقطيع وقت «بارد» بانتظار لقاء ترامب - نتنياهو

البناء: روبيو يحدد الأولوية بعدم عودة حزب الله إلى الجنوب وعدم تشكيله تهديداً لـ«إسرائيل» | اجتماع الميكانيزم: نتنياهو نحو التعاون الاقتصادي… وعون لأولوية عودة المهجّرين | جعجع يهاجم عون وسلام بتهمة الترويكا… والحكومة تعلن خطة الودائع بالسندات







المدن: سلام يخرق جدار ذوي المصالح: عدالةٌ تبدأ بـ100 ألف دولار







l'orient le jour: Lignes bleue, rouge et verte : le plan israélien qui redessine le sud du Litani









الأنباء الكويتية: جعجع اتهم الرؤساء الثلاثة بـ «التواطؤ» وتحدث عن «بوادر ترويكا»

«الميكانيزم» تركز «على عودة آمنة لسكان الجنوب».. ورئيس الوزراء المصري: صون السلم الأهلي واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة







الشرق الأوسط السعودية: «اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

وسط دعوات مصرية لتهيئة الظروف... وإعادة إعمار القطاع