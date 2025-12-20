عناوين الصحف ليوم السبت 20 كانون الأول 2025

النهار: سلام يقدم للبنانيين المشروع الأخير لحل الودائع... "الميكانيزم" عناوين للتعاون وجعجع ينتقد الترويكا
الأخبار: أيها المودعون... هذا ما تبقى لكم
توزيع الخسائر: المصارف ومصرف لبنان فالمودعون
الهيركات: عائد الهندسات المالية وأرباح المصارف وأصحابها
الودائع: 100 ألف دولار تدفع نقدًا والباقي سندات
هل يفعلها نبيه بري؟
اللواء: سلام يُعلن ومجلس الوزراء يقرُّ الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
إجتماع «الميكانيزم» المقبل في 7 ك2: تقطيع وقت «بارد» بانتظار لقاء ترامب - نتنياهو
البناء: روبيو يحدد الأولوية بعدم عودة حزب الله إلى الجنوب وعدم تشكيله تهديداً لـ«إسرائيل» | اجتماع الميكانيزم: نتنياهو نحو التعاون الاقتصادي… وعون لأولوية عودة المهجّرين | جعجع يهاجم عون وسلام بتهمة الترويكا… والحكومة تعلن خطة الودائع بالسندات
المدن: سلام يخرق جدار ذوي المصالح: عدالةٌ تبدأ بـ100 ألف دولار
l'orient le jour: Lignes bleue, rouge et verte : le plan israélien qui redessine le sud du Litani
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: جعجع اتهم الرؤساء الثلاثة بـ «التواطؤ» وتحدث عن «بوادر ترويكا»
«الميكانيزم» تركز «على عودة آمنة لسكان الجنوب».. ورئيس الوزراء المصري: صون السلم الأهلي واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة
الشرق الأوسط السعودية: «اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»
وسط دعوات مصرية لتهيئة الظروف... وإعادة إعمار القطاع