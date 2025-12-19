غوتيريش: 1.6 مليون شخص في غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد

A + A -

شددت الأمم المتحدة على الحاجة لوقف إطلاق نار دائم في غزة، مؤكدة أن "مساعدات الإيواء المنقذة للحياة لا تصل إلى الفلسطينيين في القطاع على نطاق واسع، بسبب غياب الوصول العاجل، والقيود المفروضة عليه".واكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​ في مؤتمر صحفي انه "من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في ​قطاع غزة​".واشار الى أن "مليون و600 ألف شخص في غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات الكافية بحسب ما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي".وجدد غوتيريش "دعمه ل​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ (أونروا) في ظل الحملة الإسرائيلية التي تواجهها منذ أكثر من عامين"، مشددا على "ضرورة احترام إسرائيل لسلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة".وأضاف أنه "يجب المضي باتجاه حل الدولتين". كما لفت إلى "سوء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن عشرات الآلاف نزحوا جراء العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة".