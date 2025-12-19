شو الوضع؟ جولة مصرية جديدة واجتماع "الميكانيزم" يركز على دعم المسارين الأمني والسياسي.. جعجع يهاجم "الترويكا" ومواقف لباسيل الليلة على "إل.بي.سي"

A + A -

بين الحراك الخارجي ورهانات القوى الداخلية، انتخابياً، ومالياً أيضاً، يتوزع الإهتمام اللبناني. فانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل، بدا وكأنه وقت مستقطع جديد للبنان الذي يتعرض يومياً للعدوان، في وقت تتوازى الجهود الدولية والعربية لتحقيق اختراق ما، وخاصة أميركياً ومصرياً.أما داخلياً وفي وقتٍ يبقى الضوء مسلطاً على قانون الإنتخابات، تُحبَك الخيوط النهائية لقانون الفجوة المالية، وسط أسئلة كثيرة على مصير الودائع، واستخدام الذهب لتغطية خسائر المصارف.ففي الحراك العربي، جال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على المسؤولين. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمامه، أن "لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة". ونقل مدبولي دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون في كل ما يبذله والحكومة اللبنانية من جهود لتحقيق استقرار وامن لبنان.العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد".كما رأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن "الدولة القوية هي الضمانة والشرعية"، مؤكداً "موقف مصر الثابت والداعم للبنان ورفض الانتهاكات الإسرائيلية".في هذا الوقت، اجتمعت لجنة الميكانيزم في الناقورة وشددت على أهمية استكمال المسارين الأمني والسياسي في شكل متكامل، وكذلك على دعم الجيش. وقد نقل السفير سيمون كرم هذه الخلاصات والمداولات للرئيس عون.وفي وقت تستمر المزايدة حول قانون الإنتخابات ومشاركة المنتشرين الذين باتوا تحت نارَي استثمار "القوات" وتخوف الثنائي الشيعي، وسّع رئيس القوات سمير جعجع دائرة هجومه لتطاول رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، متحدثاً عن "ترويكا جديدة"، وذلك على خلفية انعقاد الجلسة التشريعية أمسإلى ذلك، يطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة على إل.بي.سي الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث ستكون له مواقف من كل الملفات المطروحة، كما سيرفع التحدي في وجه الطبقة السياسية وخاصة بعد كل الهجوم الذي تعرض له "التيار" وباسيل شخصياً في الأعوام الماضية.على خط آخر، ينعقد مجلس الوزراء أوائل الأسبوع المقبل لبحث قانون الفجوة المالية، في وقت يخشى المودعون ولا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة على تآمر جديد على مصلحتهم، في الوقت الذي تكتنف فيه الضبابية محاولات المنظومة المصرفية استخدام الذهب في تغطية خسائرها.