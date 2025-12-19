living cost indicators
اجتماع عمل في مرفأ طرابلس بحث في تطوير التعاون والتكامل بين النقل البحري والسككي

19
DECEMBER
2025
 عقد رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفنية العميد المتقاعد المهندس غسان المفتي وإدارة مرفأ طرابلس ممثلة بنائب رئيس مجلس الادارة سارة الشريف وعضو المجلس المهندس نور علم الدين ومدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، اجتماع عمل في مرفأ طرابلس، في إطار توجيهات رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء نواف سلام لتنمية المرافق الاقتصادية والتكامل والتعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتوجيهات ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وأفادت إدارة مرفأ طرابلس في بيان، بأن "الاجتماع خصص للبحث في سبل تطوير التعاون والتكامل بين النقل البحري والنقل السككي، لا سيما في ما يتعلق بإمكان إعادة تفعيل الربط السككي بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية – السورية، بما يعزز الدور اللوجستي للمرفأ ويفتح آفاقا جديدة لحركة الترانزيت والتبادل التجاري".

وأشارت إلى أن "النقاش تناول محاور تقنية ومؤسساتية عدة، أبرزها تقييم واقع المسار السككي ودراسة وضعية القضبان الحديدية المخزنة في مرفأ طرابلس وإمكان إعادة تأهيلها واستخدامها عند الاقتضاء، إضافة إلى البحث في سبل تطوير التكامل اللوجستي بين المرفأ وشبكة السكك الحديدية. كما تم التطرق إلى أهمية معالجة التعديات القائمة على مسار سكة الحديد، ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، بما يساهم في تهيئة المسار لأي تطوير مستقبلي".

وأعلنت أنها "سلمت رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مسودة بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف دراستها وإبداء الملاحظات اللازمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المؤسسية وفق الأصول".

وختمت: "أكد الجانبان أهمية اعتماد مقاربة مرحلية ومدروسة، قائمة على التعاون الفني والمؤسساتي، لا سيما في مجال وضع خطة عمل وخريطة طريق واضحة بمضمونها ومراحلها الزمنية، وبما يعكس حرص وزارة الأشغال العامة والنقل على تفعيل العمل المشترك بين الإدارات وتعزيز مساهمة المرافق العامة في دعم الاقتصاد والتجارة الوطنية".
